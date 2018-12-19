"Суд" у Криму залишив під вартою чотирьох українських моряків

Фото: захоплені українські кораблі (fsb.ru)

Під вартою залишили українських моряків Володимира Варимеза, Андрія Оприска, Юрія Будзила, Сергія Цибізова

"Верховний суд" Криму відмовився задовольнити апеляцію адвокатів на постанову "Київського райсуду Сімферополя" про арешт чотирьох військових моряків з затриманих в Азовському морі кораблів ВМС України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Як повідомляється, під вартою залишили українських моряків Володимира Варимеза, Андрія Оприска, Юрія Будзила, Сергія Цибізова.

"Суд" уточнив дату закінчення арешту моряків через помилку, допущену "судом" першої інстанції. Термін закінчується 24, а не 25 січня 2019 року.

Наголошується, що українські адвокати заявляли, що відповідно до Женевської конвенції 1949 року, моряки мають статус військовополонених і не підлягають суду загальної юрисдикції. Захист припускає подачу скарг у Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), сказав адвокат Будзила Айдер Азаматов.

Нагадаємо, російські власті пред'явили захопленим у Чорному морі українським морякам звинувачення в нібито незаконному перетині кордону. Як відомо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. Командування ВМС повідомляли, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС були захоплені російським спецназом.