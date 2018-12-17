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"Суд" Крыма рассмотрит первые апелляции на арест украинских моряков

Новости » Общество    17.12.2018 - 15:55
"Суд" Крыма рассмотрит первые апелляции на арест украинских моряков
Иллюстративное фото (memohrc.org)

Верховный суд оккупированного РФ Крыма зарегистрировал первые пять апелляционных жалоб на арест моряков

Верховный суд оккупированного Крыма зарегистрировал первые пять апелляционных жалоб на арест украинских военных моряков, которых ФСБ РФ незаконно задержала в ноябре в районе Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что заседание в подконтрольном Кремлю суде назначено на 19 декабря.

В начале декабря Киевский районный суд Симферополя, где решался вопрос об аресте украинских моряков, получил апелляционные жалобы от адвокатов 10 военнопленных.

"К нам сегодня поступили пять жалоб. Рассмотрение назначено на 19 декабря на 10:00", - сообщили в суде.

Уточняется, что речь идет об апелляциях на арест Владимира Варимеза, Виктора Беспальченко, Сергея Цыбизова и Юрия Будзыло.

Напомним, российские власти предъявили захваченным в Черном море украинским морякам обвинения в якобы незаконном пересечении границы. Как известно, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Командование ВМС сообщает, что россияне стреляли на поражение. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом.

Добавим, что Совет Европейского союза рассматривает возможность введение санкций против Российской Федерации после ее атаки в отношении украинских кораблей в Керченском проливе и ареста краинских моряков. 

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