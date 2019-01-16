"Суд" у Криму залишив під арештом фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

Колаж РБК-Україна

Суд залишив їх під арештом до 9 лютого 2019

"Верховний суд" Криму залишив під арештом фігурантів другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" Мемета Бєлялова і Сейрана Салієва. Про це заявив захисник Бєлялова Едем Семедляєв, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крым.Реалии".

Адвокат повідомив, що суд залишив їх під вартою до 9 лютого 2019. Також він зазначив, що засідання пройшло у закритому режимі.

"Ми з підзахисним клопотали про відкрите судове засідання, але нам відмовили. Процес проходив у вже звичному режимі - всі наші доводи судді відхилили", - сказав адвокат.

Адвокат Сейрана Салієва Маммет Мамбетов додав, що суд задовольнив деякі його клопотання, однак це не вплинуло на рішення змінити запобіжний захід.

Повідомляється, що розгляд апеляції ще одного фігуранта бахчисарайського справи Марлена Асанова суд відклав на 17 січня, оскільки йому не надали переклад скарги адвоката Еміля Курбедінова.

Нагадаємо, 24 грудня російський суд оголосив вирок бахчисарайській групі фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Руслан Абильтаров, Ремзі Меметов та Зеври Абсеитов були засуджені до 9 років колонії суворого режиму. Енвер Мамутов - до 17 років колонії.

28 грудня шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували з Росії в анексований Крим.