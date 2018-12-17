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"Суд" Криму розгляне перші апеляції на арешт українських моряків

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 15:55
"Суд" Криму розгляне перші апеляції на арешт українських моряків
Ілюстративне фото (memohrc.org)

Верховний суд окупованого РФ Криму зареєструвала перші п'ять апеляційних скарг на арешт моряків

Верховний суд окупованого Криму зареєструвала перші п'ять апеляційних скарг на арешт українських військових моряків, яких ФСБ РФ незаконно затримала в листопаді в районі Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що засідання в підконтрольному Кремлю суді призначено на 19 грудня.

На початку грудня Київський районний суд Сімферополя, де вирішувалося питання про арешт українських моряків, отримав апеляційні скарги від адвокатів 10 військовополонених.

"До нас сьогодні надійшли п'ять скарг. Розгляд справи призначено на 19 грудня на 10:00", - повідомили в суді.

Уточнюється, що мова йде про апеляції на арешт Володимира Варимеза, Віктора Беспальченко, Сергія Цибізова і Юрія Будзило.

Нагадаємо, російські власті пред'явили захопленим у Чорному морі українським морякам звинувачення в нібито незаконному перетині кордону. Як відомо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. Командування ВМС повідомляє, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом.

Додамо, що Рада Європейського союзу розглядає можливість введення санкцій проти Російської Федерації після її атаки в відношенні українських кораблів в Керченській протоці і арешту українських моряків.

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