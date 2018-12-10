Около 10 стран ЕС поддерживают санкции против РФ за агрессию в Керченском проливе, - журналист

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У Евросоюзе обсуждают дальнейшие действия в ответ на российскую агрессию в море

Совет Европейского союза рассматривает возможность введение санкций против Российской Федерации после ее атаки в отношении украинских кораблей в Керченском проливе и ареста краинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

В частности, он отметил, что уже почти 10 стран Евросоюза готовы выступать за усиление давления на Россию.

"Возможно, будут выводы Совета ЕС по Азову. Около 10 стран-членов ЕС поддерживают дальнейшие санкции в отношении России после событий в Керченском проливе после дискуссии среди министров иностранных дел стран-членов ЕС", - написал журналист в Twitter.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко, комментируя решение Совета ЕС о веедення санкций против организаторов "выборов" на Донбассе 11 ноября, заявил, что дал поручение главе МИД Украины Павлу Климкину предоставить ЕС доказательства российской агрессии в море. Также Климкин отмечал, что готов предоставить соответствующую информацию и заявил, что ждет реакции ЕС относительно действий России в Керченском проливе.

Добавим, в понедельник, 10 декабря, Европейский союз обнародовал санкционный список организаторов так называемых "выборов" на оккупированном Донбассе.