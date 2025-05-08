У родини ексголови Харківського ТЦК можуть відібрати елітні авто: справа в суді
Суд розгляне конфіскацію елітних автомобілів родини колишнього голови Харківського обласного ТЦК. Загальна вартість машин - майже 5 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань у Telegram.
Правоохоронці встановили факти необґрунтованого збагачення колишнього начальника Харківського обласного ТЦК і СП.
"На підставі зібраних ДБР матеріалів прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про цивільну конфіскацію активів на понад 4,8 млн грн. Ідеться про BMW X6 (2023 р.в.) і Toyota Camry Hybrid (2022 р.в.)", - ідеться в повідомленні ДБР.
Підозрюваний оформив такі автомобілі на близьких родичів, коли обіймав керівні посади в ТЦК.
Правоохоронці встановили, що купівля таких авто за рахунок легальних джерел економічно необґрунтована. Тому суд уже заарештував його майно.
Корупція в ТЦК
Нагадаємо, у жовтні минулого року стало відомо, що троє чиновників Голосіївського РТЦК і СП організували продаж "білих квитків".
В учасників схеми правоохоронці виявили 1,2 млн доларів готівкою.
Також у жовтні минулого року правоохоронці затримали помічника начальника Подільського районного ТЦК у Києві. Він міг вимагати хабар у ухилянта.
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