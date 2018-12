Суд в Китае запретил продажу ряда моделей iPhone

Фото: iPhone (скриншот видео)

Решение о запрете было принято из-за нарушения патентов

Суд китайского города Фучжоу принял решение о запрете компании Apple продавать ряд моделей iPhone из-за нарушения компанией двух патентов компании Qualcomm. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

В частности, суд запретил продажу iPhone моделей 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, а также iPhone X. Вместе с тем новые модели iPhone до сих пор можно продавать, поскольку по состоянию на начало судебного спора эти смартфоны еще не выпустили на рынок.

Так, согласно решению суда, компания Apple нарушила два патента, принадлежащих Qualcomm: по редактированию фото и управлению приложениями с помощью сенсорного экрана.

Подчеркивается, что решение суда Фучжоу - первое подобное решение, запрещающее продажу продукции Apple в Китае. При этом китайские суды пока рассматривают около 12 исков Qualcomm к Apple из-за нарушения прав интеллектуальной собственности.

Напомним, в ноябре корпорация Apple сократила объемы заказов на производство моделей iPhone, которые были представлены в сентябре. Так, компании стало труднее прогнозировать необходимые объемы выпуска смартфонов и их составляющих. Причиной этого стали низкие уровни продаж новых iPhone.

РБК-Украина также писало, что в конце ноября Apple решила возобновить производство предыдущей модели смартфонов - iPhone X в связи с низким спросом на новые модели.