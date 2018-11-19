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Apple сократила заказы на производство новых iPhone

Новости » Общество    19.11.2018 - 22:24
Apple сократила заказы на производство новых iPhone
Иллюстративное фото (flickr.com Andy)

Причиной стали низкие уровни продаж

В течение последних недель корпорация Apple сократила объемы заказов на производство моделей iPhone, которые были представлены в сентябре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что компании стало труднее прогнозировать необходимые объемы выпуска смартфонов и их составляющих. Причиной этому стали низкие уровни продаж новых iPhone.

Прогноз продаж Apple на праздничный квартал, который компания опубликовала несколько недель назад, не оправдал ожиданий инвесторов. В результате некоторые поставщики компании понизили прогнозы финансовых результатов, объяснив это слабыми продажами смартфонов.

Как сообщают источники газеты, на прошлой неделе Apple сообщила нескольким поставщикам о снижении плана производства iPhone XR.

Ранее РБК-Украина сообщало, что компания Apple потеряла около 70 млрд долларов в стоимости своих акций из-за объявления о менее высоких ожиданиях прибыли в конце 2018 года. Капитализация Apple снова составляет менее 1 трлн долларов.

Напомним, 12 сентября американская компания Apple презентовала ряд новинок. Компания показала три новых смартфона - iPhone XS, iPhone ХR и iPhone XS Max. РБК-Украина писало о характеристиках новых смартфонов Apple.

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