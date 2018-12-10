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Суд у Китаї заборонив продаж низки моделей iPhone

Новини » Телеком & IT    10.12.2018 - 21:39
Суд у Китаї заборонив продаж низки моделей iPhone
Фото: iPhone (скріншот відео)

Рішення про заборону було ухвалено через порушення патентів

Суд китайського міста Фучжоу ухвалив рішення про заборону компанії Apple продавати низку моделей iPhone через порушення компанією двох патентів компанії Qualcomm. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Зокрема, суд заборонив продаж iPhone моделей 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, а також iPhone X. Разом з тим новіші моделі iPhone досі можна продавати, оскільки станом на початок судової суперечки ці смартфони ще не випустили на ринок.

Так, відповідно до рішення суду, компанія Apple порушила два патенти, які належать Qualcomm: щодо редагування фото та керування додатками за допомогою сенсорного екрану.

Підкреслюється, що рішення суду Фучжоу - перше подібне рішення, яке забороняє продаж продукції Apple у Китаї. При цьому китайські суди наразі розглядають близько 12 позовів Qualcomm до Apple за порушення прав інтелектуальної власності.

Нагадаємо, у листопаді корпорація Apple скоротила обсяги замовлень на виробництво моделей iPhone, які були представлені у вересні. Так, компанії стало важче прогнозувати необхідні обсяги випуску смартфонів і їх складових. Причиною цього стали низькі рівні продажів нових iPhone.

РБК-Україна також писало, що наприкінці листопада Apple вирішила відновити виробництво попередньої моделі смартфонів - iPhone X у зв'язку з низьким попитом на нові моделі.

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