Суд Киргизии признал законным арест Атамбаева

В Киргизии Бишкекский городской суд признал законным арест бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24.kg.

Как сообщается, в ходе заседания адвокаты бывшего президента просили признать действия следователей незаконными. Судебная коллегия вынесла постановление, согласно которому задержание Атамбаева признано законным.

По словам юриста Сергея Слесарева, также суд оставил в силе решение, согласно которому экс-президент будет находиться под стражей до 26 октября.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киргизии 7 августа спецназ провел штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. Но штурм был провален, а сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего президента.

Также, после штурма дома внутри остались шесть сотрудников спецназа. Сторонники бывшего главы государства из числа местных жителей категорически отказались отпускать спецназовцев до выполнения своих требований.

Позже Атамбаева вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых машин и автобусов с военными. Через некоторое время в сети было опубликовано видео задержания экс-президента Киргизии.

Его подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.43 (Соучастие в преступлении) и ч.2 ст.319 (Коррупция) УК КР.

Отметим, Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, стал первым президентом, который добровольно ушел после первого срока, а не был свергнут в результате революции. Генпрокуратура Киргизии утверждает, что у нее есть основания для заведения уголовных дел на экс-президента и уже несколько раз вызывала его на допрос, но он не являлся. На сегодня Атамбаев находится в оппозиции к действующей власти.