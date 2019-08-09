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Атамбаев отказался сотрудничать со следствием

Новости » Политика    09.08.2019 - 18:40
Атамбаев отказался сотрудничать со следствием
Фото: Алмазбек Атамбаев (kremlin.ru)

Атамбаев отказался подписывать уведомление о подозрении

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался подписать следственные документы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24.kg.

По словам адвоката бывшего президента, Алмазбек Атамбаев отказался подписывать уведомление о подозрении, протокол допроса, постановление о ходатайстве об изменении меры пресечения, документ о мере пресечения.

Также адвокат Сергей Слесарев рассказал, что у Атамбаева хорошее настроение, он уравновешен и спокоен.

Напомним, экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции. По его словам, следователь Министерства внутренних дел Киргизии предъявил обвинение по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.

Отметим, экс-президент Алмазбек Атамбаев заключен под стражу до 26 августа. Его подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.43 (Соучастие в преступлении) и ч.2 ст.319 (Коррупция) УК КР. Вчера он был задержан отрядом спецназа после второго штурма его резиденции.

Как отмечается, его вывезли из резиденции в конвое из нескольких легковых машин и автобусов с военными. Позже было опубликовано видео задержания экс-президента Киргизии.

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