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Суд у Києві обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на фунікулері

Фото: засідання суду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук, Віталій Носач

Печерський суд міста Києва обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на столичному фунікулері.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суд оголосив перерву у засіданні. Воно буде проходити у закритому режимі.

Раніше у Державному бюро розслідувань зазначили, що правоохоронці просять обрати фігуранту запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави.

 

Фото: засідання суду (Віталій Носач, РБК-Україна)

Передісторія

7 квітня на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який працює водієм в Управлінні державної охорони та неповнолітнім. Після виходу з вагона чоловік штовхнув підлітка внаслідок чого останній розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї. Хлопець помер на місці.

ДБР відкрило кримінальне провадження через трагедію, а підозрюваному тим часом оголосили про підозру й помістили у СІЗО.

Раніше в ДБР повідомляли, що в крові підозрюваного у вбивстві підлітка виявили 1,2 проміле алкоголю.

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Київ