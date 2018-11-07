Суд Киева заочно арестовал брата Каськива

Фото: Владислав Каськив (УНИАН)

Брат Каськива является фигурантом дела о хищениях в Госинвестпроекте

Соломенский районный суд Киева заочно арестовал Александра Каськива, брата экс-главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Как отмечается, Александр Каськив, который является фигурантом дела о хищении 259,2 млн гривен "Государственной инвестиционной компании", арестован согласно решению суда от 30 октября.

Как сообщается в постановлении суда, в рамках расследования было установлено, что в период 2011-2014 годов служебные лица Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами по предварительному сговору с группой лиц предоставили ряд займов на сумму свыше 320 млн гривен, которые были использованы не по назначению. Таким образом злоумышленники завладели бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Фото: nabu.gov.ua

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает брата экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива Александра.

В НАБУ также сообщали, что Александр Каськив подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Отметим, в августе НАБУ завершило следствие по делу о хищении средств Госинвестпроекта.