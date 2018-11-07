Суд Києва заочно арештував брата Каськіва

Фото: Владислав Каськів (УНІАН)

Брат Каськіва є фігурантом справи про розкрадання в Держінвестпроекті

Солом’янський районний суд Києва заочно арештував Олександра Каськіва, брата екс-глави Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Як зазначається, Олександра Каськіва, який є фігурантом справи про розкрадання 259,2 млн гривень "Державної інвестиційної компанії", заарештовано відповідно до ухвали суду від 30 жовтня.

Як повідомляється в ухвалі суду, у рамках розслідування було встановлено, що в період 2011-2014 років службові особи Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами за попередньою змовою з групою осіб надали ряд позик на суму понад 320 млн гривень, які були використані не за призначенням. Таким чином зловмисники заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Фото: nabu.gov.ua

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національне антикорупційне бюро України розшукує брата екс-голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва Олександра.

У НАБУ також повідомляли, що Олександр Каськів підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 (Види співучасників), ч. 5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Зазначимо, у серпні НАБУ завершило слідство у справі про розкрадання коштів Держінвестпроекту.