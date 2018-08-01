НАБУ завершило слідство у справі розкрадання коштів "Держінвестпроекту"

Підозрюють 8 осіб у заволодінні 259,2 млн гривень, призначених для реалізації "Держінвестпроектом" низки національних проектів

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило розслідування стосовно 8 осіб, яких підозрюють у заволодінні 259,2 млн гривень, призначених для реалізації "Держінвестпроектом" низки національних проектів. Про це повідомляє прес-служба відомства на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначають у НАБУ, 26 липня стороні захисту було відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Йдеться про розкрадання коштів у проекті "Якісна вода", що передбачав встановлення в найбільших містах України автоматів із розливу питної води, та "Олімпійська надія-2022", за яким мали бути зведені інфраструктурні об’єкти для проведення зимових олімпійських ігор в Україні. Ці ініціативи, на які держбюджету виділили понад 500 млн грн, так і не реалізували, а кошти - розікрали.

У корупційній схемі задіяне колишнє керівництво Держінвестпроекту. За вкрадені кошти, зокрема, було придбано гвинтокрил та літак для особистих потреб керівництва, частину коштів виведено за кордон через підставні фірми.

Посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010–2014 роках обіймав Владислав Каськів. У вересні 2014 року Кабінет міністрів ухвалив рішення ліквідувати "Держінвестпроект", поклавши його функції на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Нагадаємо, що у САП визнали достатніми докази у справі "Держінвестпроекту".