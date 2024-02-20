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Суд Києва продовжив запобіжний захід колишньому президенту компанії "Мотор Січ"

Фото: київський суд продовжив запобіжний захід екс-президенту компанії "Мотор Січ" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві Солом'янський районний суд продовжив запобіжний захід екс-президенту компанії "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Відповідний вердикт був ухвалений судом у столиці 19 лютого. За словами адвоката Руслана Волинця у бесіді з журналістами, запобіжний захід продовжено до 18 квітня.

Захисник підсудного додав, що буде подана апеляція.

"У Богуслаєва різко погіршується здоров'я, при чому динамічно. І це не ми говоримо, це медики СІЗО документи видають. На це вже звертають увагу, але відповідальність брати бояться", - каже Волинець.

Серед ризиків, які під час засідання називав прокурор, були можливість фігуранта переховуватися, перешкоджати слідству та здійснювати вплив на свідків, а також знищення та приховування доказів. 

Справа "Мотор Січі"

Нагадаємо, у жовтні минулого року СБУ затримала В'ячеслава Богуслаєва, який був президентом "Мотор Січ". Запорізький завод спеціалізується на виробництві та ремонті двигунів для гелікоптерів та літаків.

Богуслаєва підозрюють в колабораціонізмі, пособництві РФ, перешкоджанні діяльності ЗСУ та постачанні агресору товарів військового призначення. Крім того, йому оголосили підозру за співпрацю з бойовиками "ДНР".

Наприкінці листопада минулого року суд продовжив запобіжні заходи Богуслаєву та начальнику одного з департаментів компанії "Мотор Січ" Олегу Дзюбі у вигляді перебування під вартою без права на заставу до 5 січня 2024 року.

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Мотор СичСуд