ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Киеврада повторно назовет проспекты в честь Бандеры и Шухевича

Новости » Общество    26.06.2019 - 10:20
Киеврада повторно назовет проспекты в честь Бандеры и Шухевича
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Реванша не будет, пообещал мэр Киева

Киевский городской совет повторно назовет два проспекта в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Как отметил Кличко, городская власть готовит апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина, напомнил он.

"И, во-вторых: на следующей сессии Киеврады мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", - заявил Кличко.

Киеврада повторно назовет проспекты в честь Бандеры и Шухевича

Как сообщало РБК-Украина Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух столичных проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Так, суд частично удовлетворил иск Елены Бережной и двух общественных организаций и вернул проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича их предыдущие названия - Московский и Генерала Ватутина.

Отметим, что Московский проспект был переименован вчесть Степана Бандеры в 2016 году решением Киевского городского совета, тогда "За" переименование проспекта проголосовало 87 депутатов. Проспект Шухевича получил свое название в 2017 году при поддержке 69 депутатов горсовета.

Суд отменил переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве Кличко показал, как работают инспекторы по парковке в Киеве
Новости Украины КиевБандераШухевич
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь