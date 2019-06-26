Киеврада повторно назовет проспекты в честь Бандеры и Шухевича

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Реванша не будет, пообещал мэр Киева

Киевский городской совет повторно назовет два проспекта в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом написал мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Как отметил Кличко, городская власть готовит апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина, напомнил он.

"И, во-вторых: на следующей сессии Киеврады мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", - заявил Кличко.

Как сообщало РБК-Украина Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании двух столичных проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Так, суд частично удовлетворил иск Елены Бережной и двух общественных организаций и вернул проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича их предыдущие названия - Московский и Генерала Ватутина.

Отметим, что Московский проспект был переименован вчесть Степана Бандеры в 2016 году решением Киевского городского совета, тогда "За" переименование проспекта проголосовало 87 депутатов. Проспект Шухевича получил свое название в 2017 году при поддержке 69 депутатов горсовета.