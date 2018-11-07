ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Суд Киева 29 ноября продолжит рассмотрение дела Пасишника

Новости » Происшествия    07.11.2018 - 18:50
Фото: Андрей Пасишник (facebook.com/andriy.pasishnik)
Фото: Андрей Пасишник (facebook.com/andriy.pasishnik)

Суд продолжит допрос свидетелей обвинения и исследование доказательств стороны защиты

Соломенский районный суд Киева 29 ноября 2018 года продолжит рассмотрение дела бывшего исполнительного директора Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украина" Андрея Пасишника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Как сообщается, на этой неделе, 5 ноября, суд продолжил рассмотрение дела по обвинению Пасишника в осуществлении незаконного влияния на члена правительства - министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса с целью воспрепятствовать ему в исполнении служебных обязанностей и добиться принятия незаконного решения.

Сейчас в суде продолжается допрос свидетелей стороны обвинения, уже допросили четверых. Кроме того, исследованы письменные доказательства стороны обвинения, а также проведен допрос специалиста, который принимал участие в осмотре во время досудебного расследования.

"Следующее судебное заседание 29.11.2018. Согласно утвержденному судом порядку исследования доказательств, планируется продолжение допроса свидетелей обвинения и исследование доказательств стороны защиты", - говорится в сообщении.

Суд Киева 29 ноября продолжит рассмотрение дела Пасишника

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что весной 2016 года НАБУ сообщила Пасишнику о подозрении в незаконном воздействии на Абромавичуса. В свою очередь, Пасишник заявил, что все подозрения не имеют никаких оснований.

Добавим, в феврале 2016 года Пасишника отстранили от должности на время расследования НАБУ. В "Нафтогазе" заявляли, что Пасишник не выполняет служебные обязанности до завершения производства против него.

Отметим, в 2016 году дело Пасишника было рассмотрено в суде и возвращено в прокуратуру, поскольку "обвинение было составлено с нарушениями Уголовного процессуального кодекса и нарушает права Пасишника". На данный момент рассмотрение дела в суде продолжается.

В Раду внесли закон об отказе от повышения зарплат судьям в 2019 году Суд РФ на полгода продлил арест украинцу Грибу
Новости Украины Андрей ПасишникСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь