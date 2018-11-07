Суд Києва 29 листопада продовжить розгляд справи Пасішника

Фото: Андрій Пасішник (facebook.com/andriy.pasishnik)

Суд продовжить допит свідків обвинувачення та дослідження доказів сторони захисту

Солом’янський районний суд Києва 29 листопада 2018 року продовжить розгляд справи колишнього виконавчого директора Національної акціонерної компанії "Нафтогаз Україна" Андрія Пасішника. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у Facebook.

Як повідомляється, цього тижня, 5 листопада, судом продовжив розгляд справи за обвинуваченням Пасішника у здійсненні незаконного впливу на члена уряду - міністра економічного розвитку і торгівлі України Абромавичуса Айвараса з метою перешкодити йому у виконанні службових обов’язків і добитися прийняття незаконного рішення.

Наразі у суді триває допит свідків сторони обвинувачення, вже допитано чотирьох. Крім того, досліджені письмові докази сторони обвинувачення, а також проведено допит спеціаліста, який брав участь в огляді під час досудового розслідування.

"Наступне судове засідання 29.11.2018. Відповідно до затвердженого судом порядку дослідження доказів, планується продовження допиту свідків обвинувачення та дослідження доказів сторони захисту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що навесні 2016 року НАБУ повідомила Пасішнику про підозру в незаконному впливі на Абромавичуса. У свою чергу, Пасішник заявив, що всі підозри не мають жодного підґрунтя.

Додамо, у лютому 2016 року Пасішника відсторонили від посади на час розслідування НАБУ. У "Нафтогазі" заявляли, що Пасішник не виконує службових обов'язків до завершення провадження проти нього.

Зазначимо, у 2016 році справу Пасішника було розглянуто у суді та повернуто до прокуратури оскільки "звинувачення було складено з порушеннями Кримінального процесуального кодексу і порушує права Пасішника". Наразі розгляд справи у суді триває.