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"Суд" в Крыму арестовал командира задержанного в Азовском море катера "Бердянск"

Новости » Происшествия    27.11.2018 - 19:18
"Суд" в Крыму арестовал командира задержанного в Азовском море катера "Бердянск"
Иллюстративное фото (Униан)

Во время заседания Мокряк уточнил, что является лейтенантом и командиром "Бердянска"

"Киевский райсуд Симферополя" назначил два месяца ареста задержанному РФ украинскому военнослужащему Роману Мокряку, командиру бронекатера "Бердянск". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Во время заседания Мокряк уточнил, что является лейтенантом и командиром "Бердянска".

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 января", - заявил судья.

Отметим, сегодня, 27 ноября, в оккупированном Крыму идет "суд" над задержанными РФ украинскими моряками.

"Киевский райсуд Симферополя" арестовал на два месяца первого из задержанных украинских моряков Владимира Варимеза. Его обвинили по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения". Украинский моряк вину не признал.

"Суд" оккупантов также арестовал на два месяца второго украинского моряка Сергея Цыбизова и старшего матроса с катера "Никополь" Андрея Опрыско, матроса буксира "Яны Капу" Виктора Беспальченко, Юрия Будзила и старшего матроса буксира "Яны Капу" Владимира Терещенко. Как сообщается, сейчас Будзила этапируют в здание управления ФСБ для предъявления обвинения и допроса.

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