Суд у Канаді скасував рішення уряду про заборону TikTok

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Історія мала такий вигляд. У листопаді 2024 року Мінпромисловості Канади розпорядилося ліквідувати TikTok, пославшись на ризики для національної безпеки.

При цьому в міністерстві додали, що уряд не блокує доступ або можливість користувачів створювати контент. Зі свого боку компанія TikTok, яка за власними даними налічує понад 14 млн щомісячних користувачів у Канаді, оскаржила постанову.

У короткому рішенні федеральний суддя Рассел Зінн скасував постанову уряду і направив справу назад міністру промисловості Мелані Жолі для розгляду. Але причини скасування він не пояснив.

У Мінпромисловості Канади заявили, що Жолі розпочне тепер "нову перевірку щодо національної безпеки", додавши, що не можуть давати подальших коментарів, пославшись на положення і конфіденційність у законодавстві.

Компанія TikTok у своїй заяві привітала це рішення і висловила надію на співпрацю з Жолі.

Reuters зазначає, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні прагне до тісніших зв'язків із Китаєм, щоб компенсувати збитки, завдані канадській економіці американськими митами.

Водночас Канада та інші країни пильно вивчають TikTok через побоювання, що Китай може використовувати застосунок для збору даних користувачів або просування своїх інтересів. Як відомо, TikTok належить китайській компанії ByteDance.

У вересні 2025 року TikTok погодився поліпшити захід щодо запобігання доступу дітей до свого канадського сайту і застосунку після того, як розслідування виявило, що зусилля компанії з блокування доступу дітей і захисту особистої інформації були недостатніми.