Суд в Канаде отменил решение правительства о запрете TikTok
Федеральный суд Канады 21 января отменил постановление правительства о закрытии канадского подразделения TikTok. Таким образом, приложение продолжит работу, а Оттаве нужно пересмотреть дело.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
История выглядела следующим образом. В ноябре 2024 году Минпромышлености Канады распорядилось ликвидировать TikTok, сославшись на риски для национальной безопасности.
При этом в министерстве добавили, что правительство не блокирует доступ или возможность пользователей создавать контент. В свою очередь компания TikTok, которая по собственным данным насчитывает более 14 млн ежемесячных пользователей в Канаде, обжаловала постановление.
В кратком решении федеральный судья Рассел Зинн отменил постановление правительства и направил дело обратно министру промышленности Мелани Жоли для рассмотрения. Но причины отмены он не объяснил.
В Минпромышлености Канады заявили, что Жоли приступит теперь "к новой проверке на предмет национальной безопасности", добавив, что не могут давать дальнейших комментариев, сославшись на положение и конфиденциальности в законодательстве.
Компания TikTok в своем заявлении приветствовала это решение и выразила надежду на сотрудничество с Жоли.
Reuters отмечает, что премьер-министр Канады Марк Карни стремится к более тесным связям с Китаем, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный канадской экономике американскими пошлинами.
В то же время Канада и другие страны пристально изучают TikTok из-за опасений, что Китай может использовать приложение для сбора данных пользователей или продвижения своих интересов. Как известно, TikTok принадлежит китайской компании ByteDance.
В сентябре 2025 года TikTok согласился улучшить меру по предотвращению доступа детей к своему канадскому сайту и приложению после того, как расследования выявило, что усилия компании по блокировке доступа детей и защиты личной информации были недостаточными.
Запрет TikTok и других соцсетей
Напомним, что в последние года полтора тема о запрете TikTok активно поднималась в США, так как были опасения, что руководство Китая может получать информацию о пользователях.
По этой причине Конгресс принял законопроект с требованием продать соцсеть в американские руки (речь о подразделении в США), чтобы избежать блокировки. По итогу соцсеть так и была заблокирована, но почти сразу же разблокирована, поскольку к власти пришел Дональд Трамп и дал шанс на дальнейшие переговоры о продаже.
В конце декабря 2025 года CNN узнало, что компания TikTok подписала соглашение о выделении своих американских активов в отдельную компанию при поддержке президента США Дональда Трампа.
Издание отмечало, что хоть сделка еще не завершена, но этот шаг приближает соцсеть к обеспечению долгосрочного присутствия на рынке США.
Ранее РБК-Украина писало, что идея ограничить TikTok, Instagram и Snapchat для детей активно обсуждается в Испании, Франции и Греции. Причина - не только вредный контент, но и реальное влияние на мозг, а имеет: уменьшение концентрации внимания, тревожность и депрессия.