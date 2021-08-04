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Суд по избранию меры пресечения Чаусу пройдет в закрытом режиме

Автор: Олег Черныш

Высший антикоррупционный суд рассмотрит избрание меры пресечения экс-судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу в закрытом режиме по просьбе СБУ и прокуратуры.

Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Вначале заседания адвокат Чауса сообщил, что с целью обеспечения безопасности его клиента стоит проводить закрытое заседание.

Кроме того, отметил защитник, к преступлениям против Чауса могут быть причастны "должностные лица, связанные с охраной президента и правоохранительными органами".

Напомним, сегодня, 4 августа, ВАКС начал рассматривать избрание меры пресечения Чаусу. В зал заседания журналистов не пустили. НАБУ просит арестовать экс-судью.

Отметим, НАБУ обвинило СБУ в том, что они укрывают Чауса. В антикоррупционном бюро завили, что попросили дважды передать им Чауса, но спецслужбы эту просьбу проигнорировали.

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Служба безопасности УкраиныНАБУНиколай ЧаусСуд