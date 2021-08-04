Суд з обрання запобіжного заходу Чаусу пройде в закритому режимі

Вищий антикорупційний суд розгляне обрання запобіжного заходу екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу в закритому режимі на прохання СБУ та прокуратури.
Про це передає кореспондент РБК-Україна.
Спочатку засідання адвокат Чауса повідомив, що з метою забезпечення безпеки його клієнта варто проводити закрите засідання.
Крім того, зазначив захисник, до злочинів проти Чауса можуть бути причетні "посадові особи, пов'язані з охороною президента і правоохоронними органами".
Нагадаємо, сьогодні, 4 серпня, ВАКС почав розглядати обрання запобіжного заходу Чаусу. До зали засідання журналістів не пустили. НАБУ просить заарештувати екссуддю.
Відзначимо, НАБУ звинуватило СБУ в тому, що вони вкривають Чауса. В антикорупційному бюро завили, що попросили двічі передати їм Чауса, але спецслужби це прохання проігнорували.