Суд избрал меру пресечения злоумышленнику, который избил пенсионера

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Злоумышленнику, который избил пенсионера на территории торгового центра "Bazar", избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой №3 сообщено о подозрении 24-летнему гражданину Грузии, который на почве внезапно возникшего конфликта, нанес 64-летнему киевлянину черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевший сделал замечание рабочему рынка за пренебрежительное отношение к женщине.

"Вместо извинений, 24-летний парень вместе с неустановленными лицами, подошел вплотную к пенсионеру и ударил его кулаком в лицо, причинив последнему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга", - сообщают в прокуратуре.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины - в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью.

Напомним, инцидент произошел на территории торгового центра "Bazar". Злоумышленник избил военного пенсионера и исчез. Впоследствии его задержали. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.