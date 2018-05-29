Суд избрал меру пресечения злоумышленнику, который избил пенсионера

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
Злоумышленнику, который избил пенсионера на территории торгового центра "Bazar", избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой №3 сообщено о подозрении 24-летнему гражданину Грузии, который на почве внезапно возникшего конфликта, нанес 64-летнему киевлянину черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потерпевший сделал замечание рабочему рынка за пренебрежительное отношение к женщине.
"Вместо извинений, 24-летний парень вместе с неустановленными лицами, подошел вплотную к пенсионеру и ударил его кулаком в лицо, причинив последнему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга", - сообщают в прокуратуре.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины - в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью.
#Оголошено #підозру и #обрано мера #запад злоумышленнику, который на одном из рынков столицы #побив пенсионера https://t.co/lOydKaYtFp pic.twitter.com/iJ63DUA8KW— Прокуратура города Киева (@ProkuraturaKyiv) 29 мая 2018 г.
Напомним, инцидент произошел на территории торгового центра "Bazar". Злоумышленник избил военного пенсионера и исчез. Впоследствии его задержали. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.