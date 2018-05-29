Суд обрав запобіжний захід зловмиснику, який побив пенсіонера

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Зловмиснику, який побив пенсіонера на території торгівельного центру "Bazar", обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

"Київською місцевою прокуратурою №3 повідомлено про підозру 24-річному громадянину Грузії, який на ґрунті раптово виниклого конфлікту, спричинив 64-річному киянину черепно-мозкову травму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілий зробив зауваження робітникові ринку за зневажливе ставлення до жінки.

"Замість вибачень, 24-річний молодик разом з невстановленими особами, підійшов впритул до пенсіонера та вдарив його кулаком в обличчя, спричинивши останньому закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку", - повідомляють у прокуратурі.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 КК України - у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Нагадаємо, інцидент стався на території торгівельного центру "Bazar". Зловмисник побив військового пенсіонера та зник. Згодом його затримали. Чоловікові загрожує до чотирьох років позбавлення волі.