Суд обрав запобіжний захід зловмиснику, який побив пенсіонера

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
Зловмиснику, який побив пенсіонера на території торгівельного центру "Bazar", обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
"Київською місцевою прокуратурою №3 повідомлено про підозру 24-річному громадянину Грузії, який на ґрунті раптово виниклого конфлікту, спричинив 64-річному киянину черепно-мозкову травму", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілий зробив зауваження робітникові ринку за зневажливе ставлення до жінки.
"Замість вибачень, 24-річний молодик разом з невстановленими особами, підійшов впритул до пенсіонера та вдарив його кулаком в обличчя, спричинивши останньому закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку", - повідомляють у прокуратурі.
Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 296 КК України - у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.
#Оголошено про #підозру та #обрано запобіжний #захід зловмиснику, який на одному з ринків столиці #побив пенсіонера https://t.co/lOydKaYtFp pic.twitter.com/iJ63DUA8KW— Прокуратура міста Києва (@ProkuraturaKyiv) 29 травня 2018 р.
Нагадаємо, інцидент стався на території торгівельного центру "Bazar". Зловмисник побив військового пенсіонера та зник. Згодом його затримали. Чоловікові загрожує до чотирьох років позбавлення волі.