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В Киеве задержали мужчину, который избил пенсионера на рынке

НовостиОбщество    27.05.2018 - 03:57
Фото: задержанный злоумышленник (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: задержанный злоумышленник (kyiv.npu.gov.ua)

Инцидент произошел на продуктовом рынке возле метро "Лесная"

Правоохранители Киева задержали мужчину, который 26 мая на рынке вблизи метро "Лесная" побил военного пенсионера и исчез. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева.

Во время конфликта мужчина напал на потерпевшего, который до этого вступился за женщину, и затем скрылся с места происшествия.

Сейчас злоумышленник находится в Деснянском управления полиции. Его нашли после опроса потерпевшего и свидетелей.

"Он - гражданин другого государства 1994 года рождения. Его задерживают в порядке статьи 208 УПК Украины и в ближайшее время по согласованию с процессуальным руководителем будет решен вопрос об объявлении ему подозрения в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины", - сообщили в пресс-центре.

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, как сообщалось ранее, на рынке возле станции метро "Лесная" военный пенсионер вступился за женщину перед продавцом. Мужчина напал на пенсионера и исчез.

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Теги публикации: Киев, полиция, избиение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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