В Киеве задержали мужчину, который избил пенсионера на рынке

Инцидент произошел на продуктовом рынке возле метро "Лесная"

Правоохранители Киева задержали мужчину, который 26 мая на рынке вблизи метро "Лесная" побил военного пенсионера и исчез. Об этом информирует отдел коммуникации полиции Киева.

Во время конфликта мужчина напал на потерпевшего, который до этого вступился за женщину, и затем скрылся с места происшествия.

Сейчас злоумышленник находится в Деснянском управления полиции. Его нашли после опроса потерпевшего и свидетелей.

"Он - гражданин другого государства 1994 года рождения. Его задерживают в порядке статьи 208 УПК Украины и в ближайшее время по согласованию с процессуальным руководителем будет решен вопрос об объявлении ему подозрения в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины", - сообщили в пресс-центре.

Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, как сообщалось ранее, на рынке возле станции метро "Лесная" военный пенсионер вступился за женщину перед продавцом. Мужчина напал на пенсионера и исчез.