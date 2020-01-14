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Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Аміни Окуєвої

Новини » Суспільство     14.01.2020 - 18:18
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Аміни Окуєвої
Фото: Аміна Окуєва (РБК-Україна)

Редькіна заарештували на два місяці

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в вбивство ветерана АТО Аміни Окуєвої Ігорю Редькіна. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суддя задовольнила клопотання прокуратури про утримання під вартою без альтернативи внесення застави підозрюваного Редькіна на 60 діб до 11 березня 2020 року.

Нагадаємо, 12 січня глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала групу кілерів, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої.

Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області в ході збройного нападу на її автомобіль. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення.

Це був не перший замах на подружжя. Зокрема, в червні 2017 року на київському Подолі кілер заманив їх на зустріч під приводом інтерв'ю і вистрілив у Осмаєва. Однак згодом Окуєва пострілом з пістолета знешкодила нападника. Кілера Олександра Дакара видали "республік" Донбасу в рамках останнього обміну полоненими.

14 січня речник МВС Артем Шевченко повідомив, що вбивство Аміни Окуєвої, було скоєно з рідкісного для України автомата. За даними експертизи, кілер в 600 метрах від місця розстрілу Окуєвої і її чоловіка Адама Осмаєва скинув чеський армійський автомат калібру 7,62*39 мм.

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