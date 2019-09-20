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Прокуратура просит арестовать минера моста в Киеве

Новости » Происшествия    20.09.2019 - 11:00
Прокуратура просит арестовать минера моста в Киеве
Фото: спецоперация на мосту Метро (РБК-Украина)

Рассмотрение ходатайства начнется в 14:00

Днепровский районный суд Киева получил ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщается, судебное заседание, на котором рассмотрят ходатайство, начнется в пятницу, 20 сентября, в 14:00.

"В суд поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве №12019100040007826 от 18.09.2019 года в отношении Белько, подозреваемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 УК Украины", - говорится в заявлении суда.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Киева сообщила Белько о подозрении в совершении правонарушений по ч.2 ст. 259 и ч. 4 ст. 296 УК Украины, а именно хулиганство с применением оружия и ложное сообщение о минировании. Решался вопрос избрания меры пресечения.

Кроме того, министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что будет просить суд о минимальном наказании для Белько, который в среду, 18 сентября, угрожал осуществить взрыв на мосту Метро в Киеве.

Добавим, по словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, следователь согласует с процессуальным руководителем назначения психиатрической экспертизы минеру моста Метро.

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