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СБУ подтвердила экстрадицию Левина

Новости » Происшествия     16.03.2020 - 17:11
СБУ подтвердила экстрадицию Левина
Фото: Алексей Левин (скрин slidstvo.info)

Левина поместят в изолятор временного содержания

Сегодня, 16 марта, была завершена экстрадиция Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк, из Болгарии. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

Сообщается, что самолет с Левиным на борту прибыл в Киев.

"Работниками Национального бюро Интерпола в установленном порядке он доставлен и передан сотрудникам Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора. По прибытию в Украину Москаленко (Левина) доставят к месту временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее об экстрадиции Левина сообщил источник РБК-Украина в правоохранительных органах.

Напомним, на прошлой неделе апелляционный суд болгарского Бургаса вынес окончательное решение об экстрадиции Левина. В частности, суд отклонил все доводы стороны защиты, которая пыталась обжаловать экстрадицию фигуранта резонансного дела.

В Офисе генпрокурора сразу заявили, что экстрадиция Левина ускорит расследование дела Гандзюк.

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