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Суд в Болгарии вынес окончательное решение об экстрадиции Левина

Новости » Политика     11.03.2020 - 13:09
Суд в Болгарии вынес окончательное решение об экстрадиции Левина
Фото: Алексей Левин (скрин slidstvo.info)

Фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк экстрадируют в Украину

Апелляционный суд болгарского Бургаса вынес окончательное решение об экстрадиции Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом РБК-Украина сообщили источники в Офисе генпрокурора.

Сообщается, что апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции, который одобрил экстрадицию Левина. Подозреваемый на суде утверждал, что в Украине его якобы могут поместить в секретную тюрьму, и готов быть сотрудничать со следствием, но находясь в Болгарии.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов Болгарии задержали Левина 24 января 2020 года. С начала года в Украине активизировались следственные действия по делу об убийстве Гандзюк, десятки обысков были проведены в Херсонской области, в том числе, у фигурантов дела.

Позже болгарские СМИ сообщили, что идентификация Левина была осложнена тем, что он изменил свою внешность и был не похож на фото из Интерпола. Окончательная идентификация прошла по отпечаткам пальцев. При задержании у него изъяли два паспорта.

Фигурант дела Гандзюк затягивает процедуру экстрадиции в Украину, - прокурор
Новости Украины БолгарияэкстрадицияЕкатерина Гандзюк
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