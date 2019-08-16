Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту по делу "Роттердам+"

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Мера пресечения была избрана в виде залога в 9,5 млн гривен и личных обязательств

Соломенский районный суд города Киева избрал меру пресечения генеральному директору "ДТЭК Сети" Ивану Гелюхе по делу "Роттердам+". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщила пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк, мера пресечения была избрана в виде залога в 9,5 млн гривен и личных обязательств.

За другого фигуранта дела - советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового - уже внесен определенный судом залог в размере 10 млн грн.

Отметим, что менеджеров ДТЭК подозревают в нанесении государству ущерба на общую сумму 18,87 млрд грн (738 млн долларов) из-за введения формулы расчета стоимости тепловой энергии, известной как "Роттердам+".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) по делу "Роттердам+" завело дела на гендиректора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лисового и гендиректора "ДТЭК Сети" Ивана Гелюха. Лисовому суд уже избрал меру пресечения в виде залога на 10 млн грн (397 тыс. долларов.).

Напомним, прокурорами САП было подано апелляционные жалобы на решения Соломенского районного суда об избрании меры пресечения подозреваемым по делу "Роттердам+". САП просит увеличить размер залогов подозреваемых.

Кроме того, 12 августа суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела "Роттердам+", бывшему начальнику отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.