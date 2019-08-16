Суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту у справі "Роттердам+"

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Запобіжний захід було обрано у вигляді застави в 9,5 млн гривень і особистих зобов'язань

Солом'янський районний суд міста Києва обрав міру запобіжного заходу генеральному директору "ДТЕК Мережі" Івану Гелюхе по справі "Роттердам+". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як повідомила прес-секретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Ольга Постолюк, запобіжний захід було обрано у вигляді застави в 9,5 млн гривень і особистих зобов'язань.

За іншого фігуранта справи - радника директора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового - вже внесений визначену судом заставу в розмірі 10 млн грн.

Зазначимо, що менеджерів ДТЕК підозрюють у нанесенні державі збитків на загальну суму 18,87 млрд грн (738 млн доларів) з-за введення формули розрахунку вартості теплової енергії, відомої як "Роттердам+".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) по справі "Роттердам+" завело справи на гендиректора "ДТЕК Східенерго" Бориса Лісового і гендиректора "ДТЕК Мережі" Івана Гелюха. Лісовому суд вже обрав запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн (397 тис. доларів.).

Нагадаємо, прокурорами САП було подано апеляційні скарги на рішення Солом'янського районного суду про обрання запобіжного заходу підозрюваним у справі "Роттердам+". САП просить збільшити розмір застав підозрюваних.

Крім того, 12 серпня суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "Роттердам+", колишньому начальникові відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.