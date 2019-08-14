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САП обжаловала меры пресечения подозреваемых по делу "Роттердам+"

Новости » Политика    14.08.2019 - 19:01
САП обжаловала меры пресечения подозреваемых по делу "Роттердам+"
Фото: САП (из открытых источников)

САП просит увеличить размер залогов подозреваемых

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было подано апелляционные жалобы на решения Соломенского районного суда об избрании меры пресечения подозреваемым по делу "Роттердам+". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Как сообщается, апелляционная жалоба об избрании меры пресечения была подана относительно бывшего начальника управления энергорынка НКРЭКУ Тараса Ревенко и действующего директора ГП "Оператор рынка" Владимира Евдокимова, который в период введения "Роттердам+" был членом НКРЭКУ.

Так, директору госпредприятия суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения почти 2 млн гривен залога. К другому подозреваемого суд применил меру пресечения в виде залога в размере почти 2 млн гривен с возложением определенных процессуальных обязанностей.

"Не соглашаясь с указанными решениями суда, прокурорами САП обжаловано избраны меры пресечения в суд апелляционной инстанции. В апелляционных жалобах прокуроры отмечают необходимость избрания меры пресечения в соответствии с ролью каждого в совершении указанного преступления, а также размера причиненного ущерба - а именно экс-начальнику управления энергорынка НКРЭКУ в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн гривен и действующему директору ГП "Оператор рынка" - содержание под стражей с 50 млн гривен залога", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 августа суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела "Роттердам+" - бывшему начальнику отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Кроме того, суд одному из подозреваемых по делу "Роттердам+" позволил выйти из-под стражи под залог в 2 млн гривен. Это бывший член НКРЭКУ Владимир Евдокимов. Его подозревают его в причастности к нанесению 18,83 млрд гривен убытков от внедрения формулы "Роттердам+".

Суд по делу "Роттердам+" избрал меру пресечения экс-начальнику отдела НКРЭКУ Суд избрал меру пресечения подозреваемому по делу "Роттердам+"
Новости Украины САПРоттердам+
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