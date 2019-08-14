САП обжаловала меры пресечения подозреваемых по делу "Роттердам+"

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САП просит увеличить размер залогов подозреваемых

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было подано апелляционные жалобы на решения Соломенского районного суда об избрании меры пресечения подозреваемым по делу "Роттердам+". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

Как сообщается, апелляционная жалоба об избрании меры пресечения была подана относительно бывшего начальника управления энергорынка НКРЭКУ Тараса Ревенко и действующего директора ГП "Оператор рынка" Владимира Евдокимова, который в период введения "Роттердам+" был членом НКРЭКУ.

Так, директору госпредприятия суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения почти 2 млн гривен залога. К другому подозреваемого суд применил меру пресечения в виде залога в размере почти 2 млн гривен с возложением определенных процессуальных обязанностей.

"Не соглашаясь с указанными решениями суда, прокурорами САП обжаловано избраны меры пресечения в суд апелляционной инстанции. В апелляционных жалобах прокуроры отмечают необходимость избрания меры пресечения в соответствии с ролью каждого в совершении указанного преступления, а также размера причиненного ущерба - а именно экс-начальнику управления энергорынка НКРЭКУ в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн гривен и действующему директору ГП "Оператор рынка" - содержание под стражей с 50 млн гривен залога", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 августа суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела "Роттердам+" - бывшему начальнику отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Кроме того, суд одному из подозреваемых по делу "Роттердам+" позволил выйти из-под стражи под залог в 2 млн гривен. Это бывший член НКРЭКУ Владимир Евдокимов. Его подозревают его в причастности к нанесению 18,83 млрд гривен убытков от внедрения формулы "Роттердам+".