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Правоохранители изъяли арсенал оружия у подозреваемых в покушении на координатора С14 Мазура

Новости » Происшествия    02.11.2018 - 23:10
Фото: Сергей Мазур (РБК-Украина)
Фото: Сергей Мазур (РБК-Украина)

Были изъяты пулемет, гранатометы, гранаты и патроны

В Черниговской области правоохранители изъяли арсенал оружия у одного из подозреваемых в совершении покушения на общественного активиста координатора С14 Сергея Мазура. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Сообщается, что за процессуального руководства Бориспольской прокуратуры было сообщено о подозрении 3 лицам в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, п. 5,12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Во время досудебного расследования была получена информация, что по месту жительства родственников одного из фигурантов уголовного дела находится арсенал оружия и боеприпасов, которые могли быть доставлены из зоны АТО.

"Сегодня, 02 ноября, в ходе проведения неотложного обыска в Черниговской области правоохранительными органами Киевщины обнаружено и изъято 24 единицы РПГ, 22 ручные гранаты, несколько единиц противопехотных мин, пулемет, почти 5 000 патронов, 10 запалов к ручным гранатам и свето-шумовую гранату", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас проходят первоочередные и неотложные следственные действия. Продолжается досудебное расследование.

 

Фото: изъятый арсенал (facebook.com/Прокуратура-Київської-області)

Напомним, полиция задержала подозреваемых в покушении на координатора С14 Мазура. Полиция задержала трех человек, которых подозревают в покушении на убийство Сергея Мазура.

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