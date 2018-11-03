Суд изберет меру пресечения для подозреваемых в покушении на координатора С14 Мазура

Фото: Сергей Мазур (РБК-Украина)

Полиция будет просить суд об избрании меры пресечения в виде ареста

В субботу, 3 ноября, суд будет избирать меру пресечения для подозреваемых в покушении на координатора С14 Сергея Мазура.Об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник ГУНП Украины в Киевской области Дмитрий Ценов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ценова, правоохранители будут просить суд об избрании меры пресечения в виде ареста.

"На данный момент все участники задержаны, идет суд по избранию меры пресечения. Мы вышли с ходатайством об избрании меры пресечения - арест. Открыли уголовное дело - покушение на убийство который по причинам независящим от преступников до конца доведен не был", - сообщил он.

Также, по словам Ценова, было установлено заказчика убийства.

"И также было установлено и получены доказательства относительно финансирования этого заказа в сумме 3 тыс. долларов США. Причина заказа - это общественная деятельность С14, а именно Сергея Мазура... Мы сейчас занимаемся установлением соучастников заказ. Задержано на сегодня 5 человек, которые причастны к этому преступлению", - отметил он.

Ценов также добавил, что на сегодня по этому делу продолжаются обыски.

"Фигуранты доставлены в суд и именно сейчас будет происходить слушание относительно избрания меры пресечения троим фигурантам. По двум мы еще собираем доказательную базу", - отметил начальник ГУНП Украины в Киевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области во время обыска одного из подозреваемых в совершении покушения на общественного активиста координатора С14 Сергея Мазура правоохранители изъяли арсенал оружия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители задержали 3 подозреваемых в покушении координатора С14 Сергея Мазура.