Суд изберет меру пресечения для 10 подозреваемых в хищении средств "Ощадбанка" в четверг

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Прокуратура настаивает на аресте

По ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратуры Соломенский районный суд изберет меру пресечения для десяти подозреваемых в хищении средств "Ощадбанка". Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, по ходатайству САП будет избираться мера пресечения для 10 подозреваемых по делу. Прокуратура настаивает на аресте.

"Сегодня Соломенский районный суд рассматривает уголовное производство о завладении средствами "Ощадбанка". Будет 10 отдельных заседаний по каждому подозреваемому. Ведь судебные заседания планируются с 9:30 до 16:00", - сообщил собеседник агентства.

Как писало РБК-Украина, ранее САП сообщило о подозрении 10 лицам по делу о хищении средств "Ощадбанка".

Сообщалось, что в течение сентября 2013 - января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами указанной группы, а также должностными лицами "Ощадбанка", ООО "ЗМЖ" и ООО "Кредитное брокерское агентство", завладели 20 млн долларов, которые "Креатив" получили в "Ощадбанке".

Напомним, среди подозреваемых по делу о хищении в "Ощадбанке" фигурирует народный депутат из группы "Воля народа" Станислав Березкин.