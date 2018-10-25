Суд обере запобіжний захід для 10 підозрюваних у розкраданні коштів "Ощадбанку" у четвер

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прокуратура наполягає на арешті

За клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Солом'янський районний суд обере запобіжний захід для десяти підозрюваних у розкраданні коштів "Ощадбанку". Про це РБК-Україна повідомило джерело у правоохоронних органах.

За його словами, за клопотанням САП обиратиметься міра запобіжного заходу для 10 підозрюваних у справі. Прокуратура наполягає на арешті.

"Сьогодні Солом'янський районий суд розглядає кримінальне провадження про заволодіння коштами "Ощадбанку". Буде 10 окремих засідань по кожному підозрюваному. Адже судові засідання плануються з 9:30 до 16:00", - повідомив співрозмовник агентства.

Як писало РБК-Україна, раніше САП повідомило про підозру 10 особам у справі про розкрадання коштів "Ощадбанку".

Повідомлялося, що протягом вересня 2013 – січня 2014 років бенефіціарні власники групи "Креатив", діючи за попередньою змовою з посадовими особами зазначеної групи, а також посадовими особами "Ощадбанку", ТОВ "ЗМЖ" і ТОВ "Кредитне брокерське агентство", заволоділи 20 млн доларів, які "Креатив" отримали в "Ощадбанку".

Нагадаємо, серед підозрюваних у справі про розкрадання в "Ощадбанку" фігурує народний депутат з групи "Воля народу" Станіслав Березкін.