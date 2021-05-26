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Суд Испании выступил против помилования каталонских сепаратистских политиков

Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховный суд Испании выступил против помилования каталонских политиков, осужденных за участие в организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году. Отмечается, что они не раскаялись в содеянном.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что суд выступил против любого помилования - полного или частичного - 12 осужденным каталонским сепаратистам за подстрекательство к мятежу, растрату государственных средств и неповиновение. Верховный суд обратил внимание на отсутствие у них каких-либо "признаков раскаяния".

По данным издания, правительство премьера Педро Санчеса должно было выслушать мнение Верховного суда, прежде чем принимать решение о помиловании каталонских политиков-сепаратистов. Ожидается, что испанский кабинет министров объявит об этом летом.

Напомним, что 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании. Среди инициаторов референдума - тогдашний лидер Женералитата Каталонии Карлос Пучдемон. Правительство в Мадриде назвало референдум и его результаты неконституционными.

В октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил к длительному тюремному заключению девятерых каталонских политиков, включая Пучдемона и общественных деятелей за попытку сепаратизма. Такое решение вызвало протесты в Каталонии.

В октябре 2019 года лидер Каталонии Ким Торра выступал с заявлениями в необходимости проведения нового референдума за независимость Каталонии в течение следующих двух лет. В регионе планируют провести новый референдум до 2021 года.

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