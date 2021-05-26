Суд Испании выступил против помилования каталонских сепаратистских политиков

Верховный суд Испании выступил против помилования каталонских политиков, осужденных за участие в организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году. Отмечается, что они не раскаялись в содеянном.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что суд выступил против любого помилования - полного или частичного - 12 осужденным каталонским сепаратистам за подстрекательство к мятежу, растрату государственных средств и неповиновение. Верховный суд обратил внимание на отсутствие у них каких-либо "признаков раскаяния". По данным издания, правительство премьера Педро Санчеса должно было выслушать мнение Верховного суда, прежде чем принимать решение о помиловании каталонских политиков-сепаратистов. Ожидается, что испанский кабинет министров объявит об этом летом.