RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Суд Іспанії виступив проти помилування каталонських сепаратистських політиків

Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховний суд Іспанії виступив проти помилування каталонських політиків, засуджених за участь у організації незаконного референдуму про незалежність регіону у 2017 році. Зазначається, що вони не розкаялися у скоєному.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що суд виступив проти будь - якого помилування - повного або часткового-12 засудженим каталонським сепаратистам за підбурювання до заколоту, розтрату державних коштів і непокору. Верховний суд звернув увагу на відсутність у них будь-яких "ознак каяття".

За даними видання, уряд прем'єра Педро Санчеса повинен був вислухати думку Верховного суду, перш ніж приймати рішення про помилування каталонських політиків-сепаратистів. Очікується, що іспанський Кабінет Міністрів оголосить про це влітку.

Нагадаємо, що 1 жовтня 2017 року в Каталонії пройшов референдум про незалежність від Іспанії. Серед ініціаторів референдуму - тодішній лідер женералітату Каталонії Карлос Пучдемон. Уряд в Мадриді назвав референдум і його результати неконституційними.

У жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив до тривалого тюремного ув'язнення дев'ятьох каталонських політиків, включаючи Пучдемона і громадських діячів за спробу сепаратизму. Таке рішення викликало протести в Каталонії.

У жовтні 2019 року лідер Каталонії Кім Торра виступав із заявами в необхідності проведення нового референдуму за незалежність Каталонії протягом наступних двох років. У регіоні планують провести новий референдум до 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КаталоніяреферендумІспанія