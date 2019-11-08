Суд в Харькове запретил возвращать проспекту имя Жукова

Второй апелляционный административный суд вернул проспекту Жукова в Харькове имя Петра Григоренко. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом суд вынес решение в пользу истцов, которые требовали отменить решение Харьковского городского совета от 19 июля о повторном переименовании проспекта имени Григоренко в проспект Жукова.

Постановление апелляционного суда вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца в Верховном Суде.

Напомним, ранее Харьковский окружной административный суд также отменил решение городского совета.

Горсовет объясняла переименование тем, что жизнь и деятельность советского маршала Жукова были связаны с изгнанием нацистских оккупантов из Украины, а также освобождением Харькова во времена Второй мировой войны. Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что имя Петра Григоренко было присвоено другой улице.

Также РБК-Украина писало, что после решения горсовета в июне полиция Харькова открыла уголовное дело из-за возвращения проспекту имени Жукова. Полиция внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.