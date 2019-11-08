Суд у Харкові заборонив повертати проспекту ім'я Жукова

Другий апеляційний адміністративний суд повернув проспекту Жукова у Харкові ім'я Петра Григоренка. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Таким чином суд виніс рішення на користь позивачів, які вимагали скасувати рішення Харківської міської ради від 19 липня про повторне перейменування проспекту імені Григоренка у проспект Жукова.

Постанова апеляційного суду вступило в силу і може бути оскаржена протягом місяця у Верховному Суді.

Нагадаємо, раніше Харківський окружний адміністративний суд також скасував рішення міської ради.

Міськрада пояснювала перейменування тим, що життя і діяльність радянського маршала Жукова були пов'язані з вигнанням нацистських окупантів з України, а також звільненням Харкова у часи Другої світової війни. Мер Харкова Геннадій Кернес повідомив, що ім'я Петра Григоренка було присвоєно іншій вулиці.

Також РБК-Україна писало, що після рішення міськради в червні поліція Харкова відкрила кримінальну справу через повернення проспекту імені Жукова. Поліція внесла інформацію в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.