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Суд в Гаазі зобов’язав Росію виплатити "Нафтогазу" 5 млрд доларів за майно в Криму

Фото: Нафтогаз виграв у Гаазі позов проти Росії на 5 млрд доларів
Автор: Олександр Білоус

Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію виплатити НАК "Нафтогаз України" 5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НАК Олексія Чернишова у Facebook.

"Це - компенсація за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" у Криму, починаючи з 2014 року", - написав він.

За його словами, йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, "яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому".

У прес-службі НАК зазначили, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання.

"Відтак, у разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, суд встановив, що сума такої компенсації повинна дорівнювати справедливій ринковій вартості активів "Нафтогазу" до моменту їхньої експропріації.

Крім цього, суд ухвалив рішення, що Росія повинна відшкодувати "Нафтогазу" витрати, пов’язані з цим арбітражним провадженням.

Нагадаємо, у лютому 2019 року Арбітражний трибунал у Гаазі визнав свою юрисдикцію на розгляд справи та визнав, що Російська Федерація незаконно експропріювала активи "Нафтогазу" у Криму.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Арбітражний трибунал у Гаазі розпочав слухання щодо визначення розміру компенсації "Нафтогазу" за втрачену можливість використовувати активи в Криму. "Нафтогаз" вимагав 10 млрд доларів.

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