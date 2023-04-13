Суд в Гаазі зобов’язав Росію виплатити "Нафтогазу" 5 млрд доларів за майно в Криму

"Це - компенсація за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" у Криму, починаючи з 2014 року", - написав він.

За його словами, йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, "яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому".

У прес-службі НАК зазначили, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання.

"Відтак, у разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, суд встановив, що сума такої компенсації повинна дорівнювати справедливій ринковій вартості активів "Нафтогазу" до моменту їхньої експропріації.

Крім цього, суд ухвалив рішення, що Росія повинна відшкодувати "Нафтогазу" витрати, пов’язані з цим арбітражним провадженням.