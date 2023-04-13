Суд в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" 5 млрд долларов за имущество в Крыму

"Это - компенсация за убытки и утраченное имущество "Нафтогаза" в Крыму, начиная с 2014 года", - написал он.

По его словам, речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры, "которая стала одной из главных мишеней агрессора во время оккупации украинского полуострова девять лет назад".

В пресс-службе НАК отметили, что арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения.

"Следовательно, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, суд установил, что сумма такой компенсации должна быть равна справедливой рыночной стоимости активов "Нафтогаза" до момента их экспроприации.

Кроме того, суд принял решение, что Россия должна возместить "Нафтогазу" расходы, связанные с этим арбитражным производством.