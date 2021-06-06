Суд Гааги завтра начнет слушания по существу по делу MH17: главные темы заседания

Суд Гааги откроет собственное уголовное дело по катастрофе MH17 и, изучая и обсуждая содержание материалов обвинения, будет выяснять ключевые вопросы:

был ли рейс MH17 уничтожен ракетой "БУК" ;

; была ли ракета "БУК" выпущена с поля вблизи Первомайского ;

; принимал ли в этом участие обвиняемый.

Также могут обсуждаться личные обстоятельства каждого обвиняемого, если такая информация будет в материалах следствия.

Ожидается, что суд будет обсуждать материалы дела в течение 8, 9 и 10 июня 2021 года. В процессе суд проведет итоговое обсуждение документов, содержащихся в материалах дела.

Впоследствии у стороны обвинения будет возможность обсудить материалы дела 17 и 18 июня 2021 года. После этого защите может быть предоставлена возможность обсудить разделы дела, которые они сочтут важными.

Блок слушаний продлится до 9 июля 2021 года. А в сентябре 2021 года в суд смогут обратиться родственники погибших в катастрофе рейса MH17.