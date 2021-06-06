RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Cуд Гааги завтра почне слухання по суті у справі MH17: головні теми засідання

Автор: Дмитро Левицький

Суд Гааги у понеділок, 7 червня, почне слухання по суті у справі про знищення малайзійського літака рейсу MH17 над Донбасом. Планується, що суд розгляне три загальних питання.

Про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

Суд Гааги відкриє власну кримінальну справу щодо катастрофи MH17 і, вивчаючи та обговорюючи зміст матеріалів обвинувачення, з'ясовуватиме ключові питання:

  • чи був рейс MH17 знищений ракетою "БУК";
  • чи була ракета "БУК" випущена з поля поблизу Первомайського;
  • чи брав у цьому участь обвинувачений.

Також можуть обговорюватися особисті обставини кожного обвинуваченого, якщо така інформація буде в матеріалах слідства.

Очікується, що суд буде обговорювати матеріали справи протягом 8, 9 та 10 червня 2021 року. В процесі суд проведе підсумкове обговорення документів, що містяться в матеріалах справи.

Згодом у сторони обвинувачення буде можливість обговорити матеріали справи 17 і 18 червня 2021 року. Після цього захисту може бути надана можливість обговорити розділи справи, які вони вважатимуть важливими.

Блок слухань триватиме до 9 липня 2021 року. А у вересні 2021 року до суду зможуть звернутися родичі загиблих у катастрофі рейсу MH17.

Нагадаємо, 26 травня суд Гааги завершив попереднє провадження у справі про знищення рейсу MH17 над Донбасом. Судді та адвокати дослідили уламки та реконструкцію знищеного літака.

Також РБК-Україна писало, що журналісти Nieuwsuur знайшли докази контакту фігурантів справи MH17 з вищим керівництвом Росії у день катастрофи літака.

Додамо, в українському МЗС очікуються, що судовий процес у справі MH17 завершиться не раніше кінця 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГаагаMH17слушанияСуд