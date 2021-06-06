Cуд Гааги завтра почне слухання по суті у справі MH17: головні теми засідання

Суд Гааги відкриє власну кримінальну справу щодо катастрофи MH17 і, вивчаючи та обговорюючи зміст матеріалів обвинувачення, з'ясовуватиме ключові питання:

чи був рейс MH17 знищений ракетою "БУК" ;

; чи була ракета "БУК" випущена з поля поблизу Первомайського ;

; чи брав у цьому участь обвинувачений.

Також можуть обговорюватися особисті обставини кожного обвинуваченого, якщо така інформація буде в матеріалах слідства.

Очікується, що суд буде обговорювати матеріали справи протягом 8, 9 та 10 червня 2021 року. В процесі суд проведе підсумкове обговорення документів, що містяться в матеріалах справи.

Згодом у сторони обвинувачення буде можливість обговорити матеріали справи 17 і 18 червня 2021 року. Після цього захисту може бути надана можливість обговорити розділи справи, які вони вважатимуть важливими.

Блок слухань триватиме до 9 липня 2021 року. А у вересні 2021 року до суду зможуть звернутися родичі загиблих у катастрофі рейсу MH17.