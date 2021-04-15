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Катастрофа MH17: родственники жертв на суде потребовали компенсаций

Новина українською → Амстердам, Четверг 15 апреля 2021 18:06
Катастрофа MH17: родственники жертв на суде потребовали компенсаций Фото: обломки на месте катастрофы MH17 (nos nl photo ANP.jpg)
Автор: РБК-Украина

На суде по делу о катастрофе самолета MH17 на Донбассе почти 300 родственников жертв потребовали компенсации. Они требуют выплатить от 40 до 50 тысяч евро за каждую жертву.

Об этом пишет нидерландский портал NOS.

Сообщается, что они требуют фиксированные выплаты в диапазоне от 40 до 50 тысяч евро.

"Мы хотим предотвратить долгие дискуссии о причиненных им страданиях. Никакая компенсация не пропорциональна их потере, но она может дать чувство признания", - отметил адвокат Арлетт Шейнс.

При этом по нидерландским законам только родители и дети имеют право подавать иски на компенсации. Это, в свою очередь, болезненно воспринимают около 250 братьев и сестер жертв.

"У них часто были близкие отношения с жертвами. Они не только сталкиваются с потерей своего родного человека, но также сталкиваются с дополнительными обязанностями, такими как уход за детьми своих погибших родственников", - добавил адвокат.

Напомним, в Нидерландах опубликовали телефонные разговоры фигурантов дела о катастрофе, у которых в день сбития пассажирского лайнера были контакты с Россией на высшем уровне.

До этого президент Украины Владимир Зеленский продлил соглашение с Нидерландами по катастрофе MH17.

Самолет Малазийских авиалиний сбили 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью в разгар вооруженного конфликта. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

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