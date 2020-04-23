Суд Гааги сохранил анонимный статус 12 свидетелей по делу MH17

Окружной суд Гааги (Нидерланды) принял сегодня решение о сохранении анонимного статуса 12 свидетелей по делу о катастрофе малайзийского рейса MH17 на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что накануне адвокаты одного из четырех фигурантов дела, россиянина Олега Пулатова, подали апелляцию на решение судебного следователя об обеспечении анонимности 13 свидетелям, которым угрожает опасность.

Сегодня окружной суд решил, что решение о сохранении анонимности 13 свидетелей было правильным, но в отношении одного из них решение судебного следователя было принято с нарушением существующих процедур. Соответственно, с этого свидетеля была снята анонимность, а его показания не могут быть использованы в суде.

"Решение судебного следователя относительно статуса 12 других свидетелей было сохранено в силе. Это значит, что личности этих свидетелей останутся засекреченными", - отметили в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах начался судебный процесс по делу MH17. На суде, в частности, были представлены новые свидетели, которые ранее не были объявлены. Личность этих людей держалась в секрете, ведь большинство из них опасается мести или даже убийства.

Как писало РБК-Украина, прокурор Тейс Бергер заявлял, что российские спецслужбы пытаются раскрыть свидетелей в деле MH17 с целью их дальнейшего запугивания.