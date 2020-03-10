На суде по делу MH17 представили новых свидетелей

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Показания даст российский боевик, который был на месте запуска ракеты

Прокуратура Нидерландов на суде в Гааге по делу о катастрофе MH17 представила новых свидетелей. Об этом пишет нидерландское издание NOS.

Сообщается, что прокуратура представила новых свидетелей, один из которых является гражданином Российской Федерации. По данным следствия, он в 2014 году присоединился к пророссийским боевиками на Донбассе и охранял район, из которого "Бук" сбил пассажирский самолет.

По словам свидетеля, присутствующие боевики были рады, что сбили самолет, пока не оказалось, что это был гражданский лайнер, в котором летели почти 300 человек. Свидетель готов давать показания на условиях анонимности, ранее он разговаривал со следственным судьей.

Кроме того, десятки других свидетелей также находятся под угрозой серьезных преследований со стороны российских спецслужб. Личность этих людей держится в секрете, большинство из них опасается мести или даже убийства.

Напомним, ранее прокурор Тейс Бергер заявил, что российские спецслужбы пытаются раскрыть свидетелей с целью их дальнейшего запугивания.

Также сообщалось, что адвокаты подозреваемого Олена Пулатова не знают об источниках финансирования их работы.