Суд Гааги зберіг анонімний статус 12 свідків у справі MH17

Окружний суд Гааги (Нідерланди) ухвалив сьогодні рішення про збереження анонімного статусу 12 свідків у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що напередодні адвокати одного з чотирьох фігурантів справи, росіянина Олега Пулатова, подали апеляцію на рішення судового слідчого щодо гарантування анонімності 13 свідкам, яким загрожує небезпека.

Сьогодні окружний суд вирішив, що рішення про збереження анонімності 13 свідків було правильним, але щодо одного з них рішення судового слідчого було ухвалено з порушенням існуючих процедур. Відповідно, з цього свідка було знято анонімність, а його покази не можуть бути використані в суді.

"Рішення судового слідчого відносно статусу 12 інших свідків було збережено в силі. Це значить, що особистості цих свідків залишаться засекреченими", - зазначили в суді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нідерландах почався судовий процес у справі MH17. На суді, зокрема, були представлені нові свідки, які раніше не були оголошені. Особистість цих людей трималася в секреті, адже більшість з них побоюється помсти або навіть вбивства.

Як писало РБК-Україна, прокурор Тейс Бергер заявляв, що російські спецслужби намагаються розкрити свідків у справі MH17 з метою їх подальшого залякування.